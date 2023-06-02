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Асосков Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Асосков Кузьма Алексеевич

Мать: Асоскова Евдокия

Рождение ребёнка
08.09.1845

Дочь: Асоскова Митрадора Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Акилина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Асосков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1854

Сын: Асосков Иван Иванович

Мать ребёнка: Асоскова Акилина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно