Асосков Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Асосков Кузьма Алексеевич
Мать: Асоскова Евдокия
Рождение ребёнка
08.09.1845
Дочь: Асоскова Митрадора Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1854
Мать ребёнка: Асоскова Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно