Асоскова Акилина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Акилина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1845

Дочь: Асоскова Митрадора Ивановна

Отец ребёнка: Асосков Иван Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1854

Сын: Асосков Иван Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1858

Дочь: Асоскова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Асосков Иван Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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