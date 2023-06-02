Асоскова Акилина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1845
Дочь: Асоскова Митрадора Ивановна
Отец ребёнка: Асосков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
31.08.1854
Отец ребёнка: Асосков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.08.1858
Дочь: Асоскова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Асосков Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асосков Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно