Чурилин Митрофан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Максин Павел Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1862
Рождение ребёнка
06.12.1865
Дочь: Чурилина Варвара Митрофановна
Мать ребёнка: Чурилина Минодора Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1868
Сын: Чурилин Тимофей Митрофанович
Мать ребёнка: Чурилина Минодора Ивановна
Смерть
Неизвестно