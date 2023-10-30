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Чурилин Митрофан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Максин Павел Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1862

Жена: Чурилина Минодора Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.12.1865

Дочь: Чурилина Варвара Митрофановна

Мать ребёнка: Чурилина Минодора Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1868

Сын: Чурилин Тимофей Митрофанович

Мать ребёнка: Чурилина Минодора Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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