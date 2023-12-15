Фрицлер Яков - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрицлер Яков -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жил на Волге (нижнее Поволжье)
Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрицлер Екатерина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мюллер Шарлотта Яковлевна

Мать ребёнка: Фрицлер Екатерина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрицлер Яков (старший) Яковлевич

Мать ребёнка: Фрицлер Екатерина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрицлер Карл (младший) Яковлевич

Мать ребёнка: Фрицлер Екатерина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрицлер Екатерина ?

Жила на Волге (нижнее Поволжье)
Смерть
Неизвестно
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