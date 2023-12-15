Фрицлер Яков -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фрицлер Екатерина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мюллер Шарлотта Яковлевна
Мать ребёнка: Фрицлер Екатерина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрицлер Яков (старший) Яковлевич
Мать ребёнка: Фрицлер Екатерина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрицлер Карл (младший) Яковлевич
Мать ребёнка: Фрицлер Екатерина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фрицлер Екатерина ?
Жила на Волге (нижнее Поволжье)
Смерть
Неизвестно