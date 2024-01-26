Мюллер (Фрицлер) Шарлотта Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фрицлер Яков -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мюллер Георг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Продан (Мюллер) Лили Георговна
Отец ребёнка: Мюллер Георг
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мюллер Георг
Смерть
Неизвестно