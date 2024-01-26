Мюллер (Фрицлер) Шарлотта Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мюллер (Фрицлер) Шарлотта Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрицлер Яков -

Мать: Фрицлер (Вольф) Екатерина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мюллер Виктор Георгович

Отец ребёнка: Мюллер Георг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Продан (Мюллер) Лили Георговна

Отец ребёнка: Мюллер Георг

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мюллер Георг

Смерть
Неизвестно

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