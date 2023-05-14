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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Карл (младший)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мюллер Лотта ?

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Яков (старший)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гегель Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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