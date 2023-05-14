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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Карл (младший)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мюллер Лотта ?
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Яков (старший)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гегель Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно