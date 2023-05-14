- Карл (младший) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Карл (младший)

- Карл (младший)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: - ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Эмма Карловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Мария Карловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Фёдор Карлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Амалия Карловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close