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Поздняя Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

08.07.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздний Федор Васильевич

Смерть
08.07.1878 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
От воспаления желудка, 60 лет
Похороны
10.07.1878 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
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