Поздняя Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смерти08.07.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1878 ст.
От воспаления желудка, 60 лет
Похороны
10.07.1878 ст.
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.