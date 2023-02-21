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Поздний Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

08.07.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Поздний Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853 ст.

Сын: Поздний Григорий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Поздний Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1861 ст.

Сын: Поздний Тимофей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздняя Евдокия Михайловна

Смерть
08.07.1883 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
От водянки, 70 лет
Похороны
10.07.1883 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
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