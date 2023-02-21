Поздний Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смерти08.07.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Поздний Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853 ст.
Сын: Поздний Григорий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1861 ст.
Сын: Поздний Тимофей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1883 ст.
От водянки, 70 лет
Похороны
10.07.1883 ст.
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887