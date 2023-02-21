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Поздний Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

28.02.1895 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Поздний Федор Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздняя Наталья Антоновна

Смерть
28.02.1895 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
умер от простуды Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Похороны
01.03.1895 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область