Поздний Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти28.02.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Поздний Федор Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1895 ст.
умер от простуды Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Похороны
01.03.1895 ст.