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Мамыкинъ Кононъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.03.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1850

Отец: Мамыкинъ Осипъ

Мать: Мамыкина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1868

Жена: Мамыкина Евдокия

Рождение ребёнка
27.09.1869

Сын: Мамыкинъ Григорий

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1870

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1873

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1875

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1879

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1884

Сын: Мамыкинъ Сергей

Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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