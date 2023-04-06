Мамыкинъ Кононъ
Место рождения
Дата рождения05.03.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1850
Отец: Мамыкинъ Осипъ
Мать: Мамыкина Надежда
Бракосочетание
10.11.1868
Жена: Мамыкина Евдокия
Рождение ребёнка
27.09.1869
Сын: Мамыкинъ Григорий
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия
Рождение ребёнка
13.11.1870
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия
Рождение ребёнка
05.02.1873
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия
Рождение ребёнка
27.09.1875
Дочь: Фёкла
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия
Рождение ребёнка
24.12.1879
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия
Рождение ребёнка
02.10.1884
Сын: Мамыкинъ Сергей
Мать ребёнка: Мамыкина Евдокия