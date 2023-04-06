Полоскова (Мамыкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Мамыкина) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.11.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1842

Отец: Мамыкинъ Осипъ

Мать: Мамыкина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Полосковъ Асигкритъ

Рождение ребёнка
21.01.1866

Сын: Полосковъ Григорий

Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1869

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1872

Сын: Полозковъ Петръ

Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1875

Дочь: Севастьянова Ирина

Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1879

Дочь: Миногина Федосья

Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Яковлева Евдокия

Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ

Рождение ребёнка
25.10.1892

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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