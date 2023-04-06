Полоскова (Мамыкина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения13.11.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1842
Отец: Мамыкинъ Осипъ
Мать: Мамыкина Надежда
Бракосочетание
31.01.1865
Муж: Полосковъ Асигкритъ
Рождение ребёнка
21.01.1866
Сын: Полосковъ Григорий
Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ
Рождение ребёнка
13.09.1869
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ
Рождение ребёнка
24.08.1872
Сын: Полозковъ Петръ
Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ
Рождение ребёнка
03.04.1875
Дочь: Севастьянова Ирина
Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ
Рождение ребёнка
25.05.1879
Дочь: Миногина Федосья
Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Яковлева Евдокия
Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ
Рождение ребёнка
25.10.1892
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Полосковъ Асигкритъ