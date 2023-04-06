Севастьянова (Полозкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Полозкова) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.04.1875

Дата смерти

19.04.1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1875

Отец: Полосковъ Асигкритъ

Мать: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1899

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1902

Сын: Севастьяновъ Николай

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Севастьяновъ Петръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1910

Сын: Севастьяновъ Григорий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Севастьяновъ Петръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1913

Сын: Севастьяновъ Константинъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1913

Сын: Севастьяновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1916

Сын: Севастьяновъ Василий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.04.1918
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Брюшного тифа
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