Севастьянова (Полозкова) Ирина
Место рождения
Дата рождения03.04.1875
Дата смерти19.04.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1875
Отец: Полосковъ Асигкритъ
Мать: Полоскова Екатерина
Бракосочетание
12.02.1899
Муж: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.12.1899
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.11.1902
Сын: Севастьяновъ Николай
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.01.1905
Сын: Севастьяновъ Петръ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1910
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.09.1911
Сын: Севастьяновъ Петръ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.12.1913
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.12.1913
Сын: Севастьяновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.03.1916
Сын: Севастьяновъ Василий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Смерть
19.04.1918
Причина смерти: Брюшного тифа