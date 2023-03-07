Севастьяновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения08.05.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1876
Отец: Севастьяновъ Яковъ
Мать: Севастьянова Марина
Бракосочетание
12.02.1899
Жена: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
22.12.1899
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
30.11.1902
Сын: Севастьяновъ Николай
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
07.01.1905
Сын: Севастьяновъ Петръ
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
20.01.1910
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
10.09.1911
Сын: Севастьяновъ Петръ
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
24.12.1913
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
24.12.1913
Сын: Севастьяновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина
Рождение ребёнка
19.03.1916
Сын: Севастьяновъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина