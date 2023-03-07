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Севастьяновъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.05.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1876

Отец: Севастьяновъ Яковъ

Мать: Севастьянова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1899

Жена: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1899

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1902

Сын: Севастьяновъ Николай

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Севастьяновъ Петръ

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1910

Сын: Севастьяновъ Григорий

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Севастьяновъ Петръ

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1913

Сын: Севастьяновъ Константинъ

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1913

Сын: Севастьяновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1916

Сын: Севастьяновъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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