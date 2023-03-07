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Полозковъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.08.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1872

Отец: Полосковъ Асигкритъ

Мать: Полоскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1898

Жена: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1899

Сын: Полосковъ Андрей

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1902

Сын: Полозковъ Сергей

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Полозковъ Иванъ

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1910

Сын: Полозковъ Гаврила

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1911

Сын: Полозковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1913

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1913

Сын: Полосковъ Петръ

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1915

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1918

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Полозкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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