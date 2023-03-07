Полозковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения24.08.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1872
Отец: Полосковъ Асигкритъ
Мать: Полоскова Екатерина
Бракосочетание
06.11.1898
Жена: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
16.10.1899
Сын: Полосковъ Андрей
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
22.09.1902
Сын: Полозковъ Сергей
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Полозковъ Иванъ
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
23.02.1910
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
23.03.1910
Сын: Полозковъ Гаврила
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
02.11.1911
Сын: Полозковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
10.06.1913
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
10.06.1913
Сын: Полосковъ Петръ
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
25.09.1915
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея
Рождение ребёнка
28.01.1918
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Полозкова Пелагея