Сорокина (Мамыкина) Анна
Место рождения
Дата рождения10.09.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1852
Отец: Мамыкинъ Осипъ
Мать: Мамыкина Надежда
Бракосочетание
09.02.1872
Муж: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.11.1872
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.06.1875
Сын: Сорокинъ Петръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1880
Сын: Сорокинъ Василий
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.04.1883
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сорокинъ Григорий
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.01.1891
Сын: Сорокинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.01.1891
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.11.1896
Сын: Сорокинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ