Сорокина (Мамыкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Мамыкина) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.09.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1852

Отец: Мамыкинъ Осипъ

Мать: Мамыкина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1872

Муж: Сорокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
07.11.1872

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1875

Сын: Сорокинъ Петръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Сорокинъ Василий

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
21.04.1883

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сорокинъ Григорий

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
07.01.1891

Сын: Сорокинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1891

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1896

Сын: Сорокинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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