Мамыкина (Юрина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения23.02.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1851
Отец: Юринъ Степанъ
Мать: Юрина Агрофена
Бракосочетание
10.11.1868
Муж: Мамыкинъ Кононъ
Рождение ребёнка
27.09.1869
Сын: Мамыкинъ Григорий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ
Рождение ребёнка
13.11.1870
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ
Рождение ребёнка
05.02.1873
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ
Рождение ребёнка
27.09.1875
Дочь: Фёкла
Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ
Рождение ребёнка
24.12.1879
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ
Рождение ребёнка
02.10.1884
Сын: Мамыкинъ Сергей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ