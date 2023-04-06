Мамыкина (Юрина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Юрина) Евдокия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.02.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1851

Отец: Юринъ Степанъ

Мать: Юрина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1868

Муж: Мамыкинъ Кононъ

Рождение ребёнка
27.09.1869

Сын: Мамыкинъ Григорий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1870

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1873

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1875

Дочь: Фёкла

Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1879

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1884

Сын: Мамыкинъ Сергей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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