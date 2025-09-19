Васильчиков Сергей Илларионович
мужской, родился 28.08.1849, Киев, Украинская ССР, СССР
умер 27.08.1926, Версаль
ОтецВасильчиков Илларион Илларионович21.10.1805 г.р.
МатьВасильчикова (Щербатова) Екатерина Алексеевна09.02.1818 г.р.
Супруги
Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна18.05.1853 г.р.
Дети
Щербатова-Строганова (Васильчикова) Софья Сергеевна15.09.1879 г.р.
Васильчиков Илларион Сергеевич15.04.1881 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1849
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
11.04.1876
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: Щербатова-Строганова (Васильчикова) Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1881
Сын: Васильчиков Илларион Сергеевич
Мать ребёнка: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1883
Сын: Васильчиков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.09.1889
Сын: Васильчиков Георгий (Юрий) Сергеевич
Мать ребёнка: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна
Смерть
27.08.1926