Васильчиков Сергей Илларионович 28.08.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильчиков Сергей Илларионович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.08.1849, Киев, Украинская ССР, СССР

умер 27.08.1926, Версаль

Отец
Васильчиков Илларион Илларионович21.10.1805 г.р.
Мать
Васильчикова (Щербатова) Екатерина Алексеевна09.02.1818 г.р.
Супруги
Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна18.05.1853 г.р.
Дети
Щербатова-Строганова (Васильчикова) Софья Сергеевна15.09.1879 г.р.
Васильчиков Илларион Сергеевич15.04.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1849

Отец: Васильчиков Илларион Илларионович

Мать: Васильчикова (Щербатова) Екатерина Алексеевна

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
11.04.1876

Жена: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.126. д.627. с. 118. Метрические книги церкви Благовещения Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Конного полка.

Рождение ребёнка
15.09.1879

Дочь: Щербатова-Строганова (Васильчикова) Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
15.04.1881

Сын: Васильчиков Илларион Сергеевич

Мать ребёнка: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Васильчиков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Васильчиков Георгий (Юрий) Сергеевич

Мать ребёнка: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна

Смерть
27.08.1926

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