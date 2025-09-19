Васильчикова (Щербатова) Екатерина Алексеевна
женский, родилась 09.02.1818, Москва, город федерального значения Москва
умерла 13.07.1869, Литвиново, Наро-Фоминский, Московская область
ОтецЩербатов Алексей Григорьевич23.02.1776 г.р.
МатьЩербатова (Апраксина) София Степановна09.11.1797 г.р.
Супруги
Васильчиков Илларион Илларионович21.10.1805 г.р.
Дети
Строганова (Васильчикова) София Илларионовна14.02.1841 г.р.
Васильчиков Алексей Илларионович17.06.1843 г.р.Показать еще 2
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Рождение
09.02.1818
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
14.02.1841
Дочь: Строганова (Васильчикова) София Илларионовна
Отец ребёнка: Васильчиков Илларион Илларионович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1843
Сын: Васильчиков Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Васильчиков Илларион Илларионович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мейендорф (Васильчикова) Вера Илларионовна
Отец ребёнка: Васильчиков Илларион Илларионович
Рождение ребёнка
28.08.1849
Сын: Васильчиков Сергей Илларионович
Отец ребёнка: Васильчиков Илларион Илларионович
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
13.07.1869
Литвиново, Наро-Фоминский, Московская область