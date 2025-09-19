Васильчикова (Щербатова) Екатерина Алексеевна 09.02.1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильчикова (Щербатова) Екатерина Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.02.1818, Москва, город федерального значения Москва

умерла 13.07.1869, Литвиново, Наро-Фоминский, Московская область

Отец
Щербатов Алексей Григорьевич23.02.1776 г.р.
Мать
Щербатова (Апраксина) София Степановна09.11.1797 г.р.
Супруги
Васильчиков Илларион Илларионович21.10.1805 г.р.
Дети
Строганова (Васильчикова) София Илларионовна14.02.1841 г.р.
Васильчиков Алексей Илларионович17.06.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1818

Отец: Щербатов Алексей Григорьевич

Мать: Щербатова (Апраксина) София Степановна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1840

Муж: Васильчиков Илларион Илларионович

Рождение ребёнка
14.02.1841

Дочь: Строганова (Васильчикова) София Илларионовна

Отец ребёнка: Васильчиков Илларион Илларионович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.06.1843

Сын: Васильчиков Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Васильчиков Илларион Илларионович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.659. с. 343. Метрические книги Симеоновской церкви.

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мейендорф (Васильчикова) Вера Илларионовна

Отец ребёнка: Васильчиков Илларион Илларионович

Рождение ребёнка
28.08.1849

Сын: Васильчиков Сергей Илларионович

Отец ребёнка: Васильчиков Илларион Илларионович

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
13.07.1869
Литвиново, Наро-Фоминский, Московская область

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