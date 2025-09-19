Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна
женский, родилась 18.05.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 12.01.1922, Баден-Баден
Супруги
Васильчиков Сергей Илларионович28.08.1849 г.р.
Дети
Щербатова-Строганова (Васильчикова) Софья Сергеевна15.09.1879 г.р.
Васильчиков Илларион Сергеевич15.04.1881 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1876
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: Щербатова-Строганова (Васильчикова) Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Васильчиков Сергей Илларионович
Рождение ребёнка
15.04.1881
Сын: Васильчиков Илларион Сергеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Сергей Илларионович
Рождение ребёнка
06.02.1883
Сын: Васильчиков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Сергей Илларионович
Рождение ребёнка
16.09.1889
Сын: Васильчиков Георгий (Юрий) Сергеевич
Отец ребёнка: Васильчиков Сергей Илларионович
Смерть
12.01.1922