Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна 18.05.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.05.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 12.01.1922, Баден-Баден

Супруги
Васильчиков Сергей Илларионович28.08.1849 г.р.
Дети
Щербатова-Строганова (Васильчикова) Софья Сергеевна15.09.1879 г.р.
Васильчиков Илларион Сергеевич15.04.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
11.04.1876

Муж: Васильчиков Сергей Илларионович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.126. д.627. с. 118. Метрические книги церкви Благовещения Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Конного полка.

Рождение ребёнка
15.09.1879

Дочь: Щербатова-Строганова (Васильчикова) Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Васильчиков Сергей Илларионович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
15.04.1881

Сын: Васильчиков Илларион Сергеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Сергей Илларионович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Васильчиков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Васильчиков Георгий (Юрий) Сергеевич

Отец ребёнка: Васильчиков Сергей Илларионович

Смерть
12.01.1922

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