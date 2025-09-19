Васильчиков Георгий (Юрий) Сергеевич 16.09.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильчиков Георгий (Юрий) Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.09.1889

умер 07.07.1915, деревня Сенница-Королевская, Люблинская губерния, Царство Польское, Российская Империя

Отец
Васильчиков Сергей Илларионович28.08.1849 г.р.
Мать
Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна18.05.1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1889

Отец: Васильчиков Сергей Илларионович

Мать: Васильчикова (Исакова) Мария Николаевна

Смерть
07.07.1915
деревня Сенница-Королевская, Люблинская губерния, Царство Польское, Российская Империя

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