Васильчиков Георгий (Юрий) Сергеевич
мужской, родился 16.09.1889
умер 07.07.1915, деревня Сенница-Королевская, Люблинская губерния, Царство Польское, Российская Империя
ОтецВасильчиков Сергей Илларионович28.08.1849 г.р.
МатьВасильчикова (Исакова) Мария Николаевна18.05.1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1889
Смерть
07.07.1915
деревня Сенница-Королевская, Люблинская губерния, Царство Польское, Российская Империя