Краев (Краюшкин) Тимофей Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти15.06.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Краев (краюшкин) Никита Тимофеев
Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Краев (краюшкин) Никифор Тимофеев
Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев
Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Краев (краюшкин) Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова
Рождение ребёнка
24.02.1855
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова
Рождение ребёнка
01.06.1859
Дочь: Фекла Тимофеева
Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Краев (краюшкин) Мартин Тимофеев
Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова
Смерть
15.06.1892
Причина смерти: от преклонных лет