Краев (Краюшкин) Тимофей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев (Краюшкин) Тимофей Гаврилов

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Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

15.06.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Краев (краюшкин) Гавриил Михеев

Мать: Краева (краюшкина) Авдотья Ефимова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Краев (краюшкин) Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Краев (краюшкин) Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев

Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Краев (краюшкин) Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1855

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1859

Дочь: Фекла Тимофеева

Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Краев (краюшкин) Мартин Тимофеев

Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Краюшкина Дарья Мартинова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.06.1892
Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от преклонных лет
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