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Краюшкина Дарья Мартинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

04.11.1883

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Краев (краюшкин) Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Краев (краюшкин) Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Краев (краюшкин) Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1855

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1859

Дочь: Фекла Тимофеева

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Краев (краюшкин) Мартин Тимофеев

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.11.1883
Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от простуды
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