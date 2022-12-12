Краюшкина Дарья Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти04.11.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Краев (краюшкин) Никита Тимофеев
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Краев (краюшкин) Никифор Тимофеев
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Краев (краюшкин) Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
24.02.1855
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
01.06.1859
Дочь: Фекла Тимофеева
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Краев (краюшкин) Мартин Тимофеев
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Смерть
04.11.1883
Причина смерти: от простуды