Краев (Краюшкин) Гавриил Михеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиМежду 1848 и 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Федосья Гаврилова
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Авдотья Ефимова
Смерть
Между 1848 и 1862