Краев (Краюшкин) Гавриил Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев (Краюшкин) Гавриил Михеев

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Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Между 1848 и 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Краев (краюшкин) Михей Ильин

Мать: Краева (краюшкина) Евдокея Тимофеева

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Федосья Гаврилова

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Авдотья Ефимова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Краев (краюшкин) Тимофей Гаврилов

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Авдотья Ефимова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Краева (краюшкина) Авдотья Ефимова

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1848 и 1862
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