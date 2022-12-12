Краева (Краюшкина) Евдокея Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиМежду 1813 и 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Краев (краюшкин) Тарас Михеев
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Михей Ильин
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Краев (краюшкин) Гавриил Михеев
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Михей Ильин
Смерть
Между 1813 и 1819