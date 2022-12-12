Краева (Краюшкина) Евдокея Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Краюшкина) Евдокея Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Между 1813 и 1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Краев (краюшкин) Тарас Михеев

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Михей Ильин

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Краев (краюшкин) Гавриил Михеев

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Михей Ильин

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1813 и 1819
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