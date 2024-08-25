Горбачёв Дмитрий Родионович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1925
Дочь: Горбачёва Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбачёва Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Горбачёв Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбачёва Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Горбачёва Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Горбачёв Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбачёва Наталья Семёновна
Смерть
Неизвестно