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Горбачёв Дмитрий Родионович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Горбачёв Родион Михайлович

Мать: Горбачёва Аграфена Ермолаевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Наталья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.06.1925

Дочь: Горбачёва Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбачёва Наталья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Горбачёв Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбачёва Наталья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Горбачёв Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбачёва Наталья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Горбачёв Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбачёва Наталья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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