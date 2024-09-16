Горбачёва Аграфена Ермолаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Горбачёв Ануфрий Родионович
Отец ребёнка: Горбачёв Родион Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1897
Дочь: Горбачёва Агафья Родионовна
Отец ребёнка: Горбачёв Родион Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Горбачёв Дмитрий Родионович
Отец ребёнка: Горбачёв Родион Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Горбачёв Никифор Родионович
Отец ребёнка: Горбачёв Родион Михайлович
Смерть
Неизвестно