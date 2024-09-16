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Горбачёва Аграфена Ермолаевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Родион Михайлович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Горбачёв Ануфрий Родионович

Отец ребёнка: Горбачёв Родион Михайлович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.02.1897

Дочь: Горбачёва Агафья Родионовна

Отец ребёнка: Горбачёв Родион Михайлович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Горбачёв Дмитрий Родионович

Отец ребёнка: Горбачёв Родион Михайлович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Горбачёв Никифор Родионович

Отец ребёнка: Горбачёв Родион Михайлович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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