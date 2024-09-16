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Горбачёв Родион Михайлович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Горбачёв Михаил Моисеевич

Мать: Горбачёва Федосия Анисимовна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Аграфена Ермолаевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Горбачёв Ануфрий Родионович

Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Ермолаевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.02.1897

Дочь: Горбачёва Агафья Родионовна

Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Ермолаевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Горбачёв Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Ермолаевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Горбачёв Никифор Родионович

Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Ермолаевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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