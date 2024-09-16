Горбачёв Родион Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Горбачёв Ануфрий Родионович
Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Ермолаевна
Рождение ребёнка
15.02.1897
Дочь: Горбачёва Агафья Родионовна
Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Горбачёв Дмитрий Родионович
Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Ермолаевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Горбачёв Никифор Родионович
Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Ермолаевна
Смерть
Неизвестно