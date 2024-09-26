Горбачёва Наталья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачёва Наталья Семёновна

Горбачёва Наталья Семёновна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Дмитрий Родионович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.06.1925

Дочь: Горбачёва Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбачёв Дмитрий Родионович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Горбачёв Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбачёв Дмитрий Родионович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Горбачёв Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбачёв Дмитрий Родионович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Горбачёв Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбачёв Дмитрий Родионович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.