Горбачёва Наталья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1925
Дочь: Горбачёва Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбачёв Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Горбачёв Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбачёв Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Горбачёв Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Горбачёв Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбачёв Дмитрий Родионович
Смерть
Неизвестно