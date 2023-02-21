Кондрашов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1833
Дата смерти10.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1833
Отец: Кондрашов Фёдор
Мать: Матрёна Макаровна
Рождение ребёнка
05.02.1854
Сын: Кондрашов Дмитрий
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Васильевна
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Иван
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1910