Кондрашов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1833

Дата смерти

10.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1833

Отец: Кондрашов Фёдор

Мать: Матрёна Макаровна

Рождение ребёнка
05.02.1854

Сын: Кондрашов Дмитрий

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Васильевна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Наталья Васильевна

Смерть
10.12.1910
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