Кондрашова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1854
Сын: Кондрашов Дмитрий
Отец ребёнка: Кондрашов Леонтий
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Иван
Отец ребёнка: Кондрашов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Леонтий
Смерть
Неизвестно