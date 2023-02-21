Кондрашова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1854

Сын: Кондрашов Дмитрий

Отец ребёнка: Кондрашов Леонтий

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Леонтий

Смерть
Неизвестно
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