Матрёна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1820

Сын: Кондрашов Мелентий

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор

Рождение ребёнка
02.08.1824

Дочь: Трынова Ефросинья

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор

Рождение ребёнка
13.06.1828

Сын: Кондрашов Никифор

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1830

Сын: Кондрашов Пётр

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор

Рождение ребёнка
27.06.1833

Сын: Кондрашов Леонтий

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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