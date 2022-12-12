Матрёна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1820
Сын: Кондрашов Мелентий
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор
Рождение ребёнка
02.08.1824
Дочь: Трынова Ефросинья
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор
Рождение ребёнка
13.06.1828
Сын: Кондрашов Никифор
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор
Рождение ребёнка
25.06.1830
Сын: Кондрашов Пётр
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор
Рождение ребёнка
27.06.1833
Сын: Кондрашов Леонтий
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Фёдор
Смерть
Неизвестно