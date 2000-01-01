Трынова (Кондрашова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1824
Отец: Кондрашов Фёдор
Мать: Матрёна Макаровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Трынов Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Трынов Александр
Отец ребёнка: Трынов Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Трынов Фёдор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно