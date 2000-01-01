Трынова (Кондрашова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трынова (Кондрашова) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1824

Отец: Кондрашов Фёдор

Мать: Матрёна Макаровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Трынов Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Трынов Александр

Отец ребёнка: Трынов Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Трынов Фёдор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трынов Фёдор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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