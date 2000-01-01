Трынов Фёдор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Трынова Ефросинья
Рождение ребёнка
1851
Сын: Трынов Александр
Мать ребёнка: Трынова Ефросинья
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Трынова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трынова Ефросинья
Смерть
Неизвестно