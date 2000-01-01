Трынов Фёдор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трынов Фёдор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Трынова Ефросинья

Рождение ребёнка
1851

Сын: Трынов Александр

Мать ребёнка: Трынова Ефросинья

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Трынова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трынова Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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