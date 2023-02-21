Рыдзелева (Шевченко) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Шевченко) Нина Михайловна

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Место рождения

с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия

Дата рождения

12.01.1925

Дата смерти

26.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925

Отец: Шевченко Михаил Григорьевич

Мать: Шевченко Антонина Константиновна

с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Бракосочетание
29.03.1949

Муж: Рыдзелев Дмитрий Иванович

с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
28.11.1951

Сын: Рыдзелев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
24.02.1954

Сын: Рыдзелев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович

с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
12.08.1957

Сын: Рыдзелев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
03.05.1961

Сын: Рыдзелев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
09.06.1970

Сын: Рыдзелев Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыдзелев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыдзелев Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович

Лагодехи, Грузинская АССР
Смерть
26.06.1994
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
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