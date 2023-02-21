Рыдзелева (Шевченко) Нина Михайловна
Место рожденияс. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Дата рождения12.01.1925
Дата смерти26.06.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Бракосочетание
29.03.1949
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
28.11.1951
Сын: Рыдзелев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
24.02.1954
Сын: Рыдзелев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
12.08.1957
Сын: Рыдзелев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
03.05.1961
Сын: Рыдзелев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
09.06.1970
Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыдзелев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыдзелев Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рыдзелев Дмитрий Иванович
Лагодехи, Грузинская АССР
Смерть
26.06.1994
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия