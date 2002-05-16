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Рыдзелев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.11.1928

Дата смерти

16.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928

Отец: Рыдзелев Иван Александрович

Мать: Рыдзелева Анна Ефимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
29.03.1949

Жена: Рыдзелева Нина Михайловна

с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
28.11.1951

Сын: Рыдзелев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
24.02.1954

Сын: Рыдзелев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна

с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
12.08.1957

Сын: Рыдзелев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
03.05.1961

Сын: Рыдзелев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
09.06.1970

Сын: Рыдзелев Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыдзелев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна

Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыдзелев Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна

Лагодехи, Грузинская АССР
Смерть
16.05.2002
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
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