Рыдзелев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1928
Дата смерти16.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928
Бракосочетание
29.03.1949
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
28.11.1951
Сын: Рыдзелев Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
24.02.1954
Сын: Рыдзелев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
12.08.1957
Сын: Рыдзелев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
03.05.1961
Сын: Рыдзелев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
09.06.1970
Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыдзелев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна
Лагодехи, Грузинская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыдзелев Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Рыдзелева Нина Михайловна
Лагодехи, Грузинская АССР
Смерть
16.05.2002
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край