Шевченко (Константинова) Антонина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Константинова) Антонина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1925

Дочь: Рыдзелева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Григорьевич

с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титаренко Тая Михайловна

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барчишина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Котэ Михайлович

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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