Шевченко (Константинова) Антонина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1925
Дочь: Рыдзелева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Григорьевич
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титаренко Тая Михайловна
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барчишина Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно