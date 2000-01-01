Шевченко Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шевченко Григорий
Мать: Шевченко Нина
Рождение ребёнка
12.01.1925
Дочь: Рыдзелева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Шевченко Антонина Константиновна
с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титаренко Тая Михайловна
Мать ребёнка: Шевченко Антонина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барчишина Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Шевченко Антонина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевченко Антонина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно