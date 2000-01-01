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Шевченко Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шевченко Григорий

Мать: Шевченко Нина

Рождение ребёнка
12.01.1925

Дочь: Рыдзелева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Шевченко Антонина Константиновна

с. Калиновка, г. Лагодехи, Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титаренко Тая Михайловна

Мать ребёнка: Шевченко Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барчишина Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Шевченко Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Котэ Михайлович

Мать ребёнка: Шевченко Антонина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Антонина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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