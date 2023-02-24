Ерофеев св во 26.02.1934 и 9.05.1948 Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев св во 26.02.1934 и 9.05.1948 Дмитрий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

Около 1949 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1915

Отец: Ерофеев Максим Ильич

Мать: Ерофеева Матрена Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: Алла Дмитриевна

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна

Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
22.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна

Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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