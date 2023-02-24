Ерофеев св во 26.02.1934 и 9.05.1948 Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1915
Отец: Ерофеев Максим Ильич
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: Алла Дмитриевна
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
22.07.1950
Рождение ребёнка
04.02.1955
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно