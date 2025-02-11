Ерофеев Сергей Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЕрофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович24.10.1915 г.р.
МатьЕрофеева (Тремасова) Мария Васильевна19.03.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно