Ерофеев Сергей Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеев Сергей Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович24.10.1915 г.р.
Мать
Ерофеева (Тремасова) Мария Васильевна19.03.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Мать: Ерофеева (Тремасова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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