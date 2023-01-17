Ерофеева (Тремасова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Тремасова) Мария Васильевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Около 1949 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905

Отец: Тремасов Василий Михайлович

Мать: Марфа Тимофеевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: Алла Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
22.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
04.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Смерть
Неизвестно
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