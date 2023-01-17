Ерофеева (Тремасова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905
Отец: Тремасов Василий Михайлович
Мать: Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: Алла Дмитриевна
Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
22.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
04.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно