(Назимова) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Назимова) Марфа Тимофеевна

(Назимова) Марфа Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.?.1901

Муж: Тремасов Василий Михайлович

с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1905

Дочь: Ерофеева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Тремасов Василий Михайлович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close