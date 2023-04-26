(Назимова) Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1901
с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1905
Дочь: Ерофеева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Тремасов Василий Михайлович
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно