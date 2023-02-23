Ерофеева (Горбунова) Матрена Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Ефимия Максимовна
Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич
Рождение ребёнка
24.10.1915
Сын: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Андрей Максимович
Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофеев Максим Ильич
Смерть
Неизвестно