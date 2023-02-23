Ерофеева (Горбунова) Матрена Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Горбунова) Матрена Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич

Рождение ребёнка
02.09.1910

Дочь: Ефимия Максимовна

Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич

Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич

Рождение ребёнка
24.10.1915

Сын: Ерофеев Св Во 26.02.1934 И 9.05.1948 Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Андрей Максимович

Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Ерофеев Максим Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Максим Ильич

Смерть
Неизвестно
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