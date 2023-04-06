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Калинин Василий

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Место рождения

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.03.1906

Дата смерти

?.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906

Отец: Калинин Даниил

Мать: Пераскева

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещен 25марта (по старому стилю). Крестные: Василий Парфирьевич Аникин (д. Омарский починок), девица Анастасия дочь крестьянина Михея Карповича Утушкина. Запись хранится в НАРТ ф.4, оп.176, д.1291, л... Показать все
Работа или профессия
С 1927
Профсоюз Горняков
Данные из личной карточки работника | Профсоюз Горняков
Рождение ребёнка
14.08.1931

Дочь: Кострова Татьяна

Мать ребёнка: Калинина Клавдия

Омарский Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1932
курсы запальщиков | из личной карточки работника, также проходил данный курс в 1937 и 1940
Работа или профессия
С 08.12.1943
Кизел, город Кизел, Пермский край
десятник | Данные из личной карточки работника | Шахта им. Володарского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрикова Александра (Шура)

Мать ребёнка: Калинина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Виктор

Мать ребёнка: Калинина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
Кизел, город Кизел, Пермский край
запальщик | Данные из личной карточки работника | Шахта им. Володарского
Образование
Неизвестно
3 класса
Место жительства
Неизвестно
Кирова, 15
Смерть
?.12.1963
Кизел, город Кизел, Пермский край
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