Калинин Василий
Место рождения
Дата рождения20.03.1906
Дата смерти?.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906
Отец: Калинин Даниил
Мать: Пераскева
Крещен 25марта (по старому стилю). Крестные: Василий Парфирьевич Аникин (д. Омарский починок), девица Анастасия дочь крестьянина Михея Карповича Утушкина. Запись хранится в НАРТ ф.4, оп.176, д.1291, л... Показать все
Работа или профессия
С 1927
Профсоюз Горняков
Данные из личной карточки работника | Профсоюз Горняков
Рождение ребёнка
14.08.1931
Дочь: Кострова Татьяна
Мать ребёнка: Калинина Клавдия
Омарский Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1932
курсы запальщиков | из личной карточки работника, также проходил данный курс в 1937 и 1940
Работа или профессия
С 08.12.1943
десятник | Данные из личной карточки работника | Шахта им. Володарского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрикова Александра (Шура)
Мать ребёнка: Калинина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Виктор
Мать ребёнка: Калинина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Клавдия
Работа или профессия
Неизвестно
запальщик | Данные из личной карточки работника | Шахта им. Володарского
Образование
Неизвестно
3 класса
Место жительства
Неизвестно
Кирова, 15
Смерть
?.12.1963