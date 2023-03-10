Калинина (Лисенкова (Лесенкова)) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1906
Дата смерти01.11.1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906
Отец: Лисенков (лесенков) Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1931
Дочь: Кострова Татьяна
Отец ребёнка: Калинин Василий
Омарский Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрикова Александра (Шура)
Отец ребёнка: Калинин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Виктор
Отец ребёнка: Калинин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Василий
Смерть
01.11.1976