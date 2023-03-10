Калинина (Лисенкова (Лесенкова)) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Лисенкова (Лесенкова)) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1906

Дата смерти

01.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906

Отец: Лисенков (лесенков) Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1931

Дочь: Кострова Татьяна

Отец ребёнка: Калинин Василий

Омарский Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрикова Александра (Шура)

Отец ребёнка: Калинин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Виктор

Отец ребёнка: Калинин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Василий

Смерть
01.11.1976
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