Калинин Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Сергей (Сергий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1906
Сын: Калинин Василий
Мать ребёнка: Пераскева
Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещен 25марта (по старому стилю). Крестные: Василий Парфирьевич Аникин (д. Омарский починок), девица Анастасия дочь крестьянина Михея Карповича Утушкина. Запись хранится в НАРТ ф.4, оп.176, д.1291, л... Показать все
Смерть
Неизвестно