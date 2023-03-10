Калинин Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Даниил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Сергей (Сергий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1906

Сын: Калинин Василий

Мать ребёнка: Пераскева

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещен 25марта (по старому стилю). Крестные: Василий Парфирьевич Аникин (д. Омарский починок), девица Анастасия дочь крестьянина Михея Карповича Утушкина. Запись хранится в НАРТ ф.4, оп.176, д.1291, л... Показать все
Смерть
Неизвестно
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