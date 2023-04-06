Андреев (Губкин) Гаврила Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1809 ст.
Отец: Губкин Андрей Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1824 ст.
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1825 ст.
Сын: Андреев Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна
Рождение ребёнка
01.12.1829
Сын: Андреев Амвросий Гаврилович
Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна
Рождение ребёнка
07.02.1832
Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна
Рождение ребёнка
23.04.1834 ст.
Дочь: Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна
Смерть
Неизвестно