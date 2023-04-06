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Андреев (Губкин) Гаврила Андреевич

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Место рождения

Наяновка

Дата рождения

20.03.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1809 ст.

Отец: Губкин Андрей Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1824 ст.

Жена: Губкина Александра Филатовна

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1825 ст.

Сын: Андреев Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна

Рождение ребёнка
01.12.1829

Сын: Андреев Амвросий Гаврилович

Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна

Рождение ребёнка
07.02.1832

Сын: Андреев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна

Рождение ребёнка
23.04.1834 ст.

Дочь: Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Губкина Александра Филатовна

Смерть
Неизвестно
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