Губкин Андрей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губкин Андрей Семенович

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Место рождения

Наяновка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губкин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Андреев Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1809 ст.

Сын: Андреев Гаврила Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: не указана

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