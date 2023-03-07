Губкин Андрей Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губкин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: Андреев Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1809 ст.
Сын: Андреев Гаврила Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: не указана