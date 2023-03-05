Губкина Александра Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Филат
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1824 ст.
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1825 ст.
Сын: Андреев Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1829
Сын: Андреев Амвросий Гаврилович
Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1832
Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич
Рождение ребёнка
23.04.1834 ст.
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич
Смерть
Неизвестно