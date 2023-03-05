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Губкина Александра Филатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Филат

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1824 ст.

Муж: Андреев Гаврила Андреевич

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1825 ст.

Сын: Андреев Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич

Рождение ребёнка
01.12.1829

Сын: Андреев Амвросий Гаврилович

Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич

Рождение ребёнка
07.02.1832

Сын: Андреев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич

Рождение ребёнка
23.04.1834 ст.

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Андреев Гаврила Андреевич

Смерть
Неизвестно
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