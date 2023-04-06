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Куприянов Александр Афанасьевич

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Место рождения

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Афанасий Куприянович

Мать: Агафья Яковлевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1910

Жена: Пелагея Васильевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Куприянов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Куприянов Иван Александрович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1915

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1917

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприянов Петр Александрович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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