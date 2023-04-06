Куприянов Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Афанасий Куприянович
Мать: Агафья Яковлевна
Бракосочетание
07.02.1910
Жена: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1910
Сын: Куприянов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Куприянов Иван Александрович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1915
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1917
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприянов Петр Александрович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно